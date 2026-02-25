Кубань стала лидером по числу посетителей виноделен в 2025 году

Краснодарский край лидирует по посещаемости виноделен в России. В 2025 году 750 тыс. энотуристов побывали в более чем 50 хозяйствах региона — от крупных предприятий с богатой историей до небольших семейных производств. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

Фото: винодельня «Шато Пино»

В Краснодарском крае действует национальный туристский маршрут «Винные дороги Краснодарского края» протяженностью 528 км, который объединяет 19 хозяйств. Всего российские винодельни в прошедшем году посетили свыше 1 млн туристов. Интерес к винному туризму в стране продолжает расти.

Популярностью пользуется также энотуризм в Крыму. Местные виноградники расположены между морем и горами, что создает уникальные условия для виноделия. Многие крымские предприятия сохраняют старинные методы производства, передающиеся из поколения в поколение. Для знакомства с винной культурой полуострова создан региональный маршрут «Винная дорога Крыма».

По данным Минсельхоза РФ, винный туризм позволяет познакомиться с выращиванием винограда и производством вина, традициями и культурой регионов, местной гастрономией. Эксперты прогнозируют дальнейший рост интереса к посещению виноделен.

Алина Зорина