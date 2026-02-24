Новороссийск оказался на третьем месте среди других городов и районов Краснодарского края в рейтинге по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. По данным властей, количество субъектов МСП практически достигло 19 тыс. О причинах такой динамики рассуждает адвокат, управляющий партнер АБ «Правовой статус» Алексей Иванов.

Алексей Иванов

«Новороссийск традиционно воспринимается как индустриальный центр и ключевые морские ворота страны. Но с точки зрения практикующего юриста сегодня важнее другое: бизнес приходит не за защитой, а за масштабированием. Рост числа субъектов МСП до почти 19 тыс. — не просто статистика. В моей практике это выглядит иначе: предприниматели стали приходить не тогда, когда «уже проблема», а на этапе запуска и роста бизнеса. Это качественное изменение среды.

На мой взгляд, причины этого роста носят вполне прикладной характер. Во многом — из-за трансформации экономики самого Новороссийска. Крупный порт, промышленность и логистика создают устойчивый спрос на услуги, которые крупные игроки сами не закрывают. Любая оптимизация в больших компаниях — рынок для десятков подрядчиков. Мы это видим на практике: логистика, сервис оборудования, IT-сопровождение, юридический и финансовый аутсорсинг. К нам в начале года обратился клиент с совершенно неожиданным запросом: ему нужна была схема сопровождения для небольшого подрядчика, который вдруг стал ключевым сервисом для одного из портовых терминалов. По сути, каждая оптимизация крупного бизнеса — это рынок для малого. Крупный бизнес сокращает издержки — малый зарабатывает.

В отличие от курортных городов, где бизнес завязан на сезон, здесь экономика работает 365 дней в году. Это модель без "мертвого сезона", а значит — с предсказуемым денежным потоком. Формируется другая модель — с более длинным горизонтом планирования и более устойчивым спросом. Новороссийск работает по простой модели: где есть стабильный грузопоток и промышленность, там неизбежно растет малый бизнес. Он становится не альтернативой крупной экономике, а ее продолжением.

Второй важный фактор — предсказуемость. Законодательство для всех одинаковое, но бизнес работает не с законами, а с правоприменением. Именно поэтому два одинаковых закона в разных муниципалитетах дают разный инвестиционный результат. В одних муниципалитетах предприниматель закладывает в модель риск проверок и административного давления, в других — может планировать на годы вперед. По моим наблюдениям в Новороссийске за последние годы сформировалась более понятная практика в вопросах контроля и имущественных отношений. Для малого бизнеса это зачастую важнее любых субсидий. К нам обращался предприниматель, который хотел открыть небольшое кафе для работников порта — он выбрал город именно из-за предсказуемости и понятной практики контроля.

Третий фактор — взросление самого бизнеса. Еще несколько лет назад предприниматели часто работали на грани и приходили к юристу уже в конфликте с налоговыми органами или контрагентами. Сейчас ситуация меняется. Все чаще речь идет о структурировании бизнеса, защите активов, налоговом планировании. Бизнес становится системным и выходит в легальное поле. Рост числа МСП во многом отражает не столько появление нового бизнеса, сколько его выход из тени. Легализация становится экономически выгоднее, чем работа "в серую".

Новороссийск показывает важную тенденцию: малый бизнес растет там, где есть крупная экономика и понятные правила игры. Если этот баланс сохранится, город может не только удержать позиции, но и стать одним из ключевых центров предпринимательской активности на юге страны».