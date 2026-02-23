На Кубани производство стройматериалов сократилось на 6,8% в 2025 году

В Краснодарском крае отгрузка продукции по виду экономической деятельности «прочая неметаллическая минеральная продукция», значительную часть которой составляют стройматериалы, в январе-ноябре 2025 года в денежном выражении сократилась на 6,8% год к году — до 107,9 млрд руб. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в министерстве промышленной политики Краснодарского края со ссылкой на информацию службы статистики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

По виду экономической деятельности «добыча прочих полезных ископаемых» за 11 месяцев 2025 года кубанские предприятия отгрузили продукции на сумму более 7,9 млрд руб. или 90,6% к аналогичному периоду 2024 года.

В Краснодарстате уточнили, что производство кирпича (керамический неогнеупорный строительный) сократилось на 37,3% (до 133,8 млн условных кирпичей). В денежном выражении кубанские предприятия (исключая субъектов малого предпринимательства) отгрузили кирпича на 2,8 млрд руб. Это на 35,8% меньше, чем за 11 месяцев предшествующего года.

Цемента (портландцемент, глиноземистый, шлаковый и аналогичные гидравлические цементы) произвели на 13,3% меньше (5,6 млн т). В денежном выражении объем реализации сократился на 3,4% — до 42 млрд руб. На 13,9% уменьшилась отгрузка товарного бетона (до 1,1 млн кубометров). При этом в деньгах объем реализации этого материала вырос на 38,3% — до 7,3 млрд руб.

«По информации отраслевых промышленных предприятий, проблемы имеются в спросе на выпускаемую продукцию из-за снижения объемов крупных инвестиционных проектов. Предполагается, что в случае привлечения отраслевых предприятий Краснодарского края к строительству автомагистрали Джубга-Сочи, а также реализации проектов по строительству объектов на территориях исторических регионов России, показатели реализации продукции повысятся»,— прокомментировали в минпроме Краснодарского края.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае, Адыгее, в Крыму и Севастополе в 2025 году сократился спрос на товары для строительства и ремонта. При этом за счет удорожания продукции оборот рынка вырос. Так, в январе-сентябре 2025 года в магазинах Краснодарского края стройматериалов реализовали на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года, а в физическом выражении объем реализации незначительно, но уменьшился. Снижение спроса сказывается на структуре строительного рынка Кубани — количество юрлиц в этой сфере сократилось.

Маргарита Синкевич