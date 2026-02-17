Главные новости за 17 февраля. Сочи

Минувшей ночью Сочи подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Дежурные средства ПВО отражали атаку практически 10 часов.

Поезд №315/316 сообщением Адлер—Симферополь следует с задержкой около шести часов. Отклонение от графика связано с временной приостановкой движения по Крымскому мосту.

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 50 беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря. Всего за ночь ликвидировали 151 украинский беспилотник самолетного типа.

Авиакомпания OmanAir с 2 июля 2026 года приступит к выполнению прямых рейсов между Сочи и Маскатом. Новый маршрут будет обслуживаться еженедельно по пятницам на современных самолетах Boeing 737-8 MAX, предлагающих пассажирам комфортный перелет и фирменное обслуживание перевозчика.

В Кудепсте продолжаются работы по строительству нового блока для начальных классов школы №18 на улице Апшеронской, рассчитанного на 400 учеников. После смены подрядчика работы возобновлены и ведутся в активном темпе: подготовительный этап почти завершен, произведено армирование фундаментной плиты, начато возведение теплотрассы.

Футболист «Краснодара» Густаво Сантос вскоре присоединится к «Сочи» на правах аренды, сообщил его агент Оливера Гудел. Все условия сделки уже согласованы, и подписи сторон планируется поставить в ближайшие дни.

В октябре 2025 года жительница Сочи передала в аренду новый автомобиль Kia 20-летнему местному жителю. В течение 2,5 месяцев арендатор вносил платежи, однако после окончания срока договора прекратил связь с собственницей.