ПВО отражали атаку ВСУ на Сочи почти 10 часов

Минувшей ночью Сочи подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин. По его словам, дежурные средства ПВО отражали атаку практически 10 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава города уточнил, что «зафиксированы падения обломков в нескольких районах, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры также удалось избежать». Он подчеркнул, что «каждое сообщение проверяется и отрабатывается», а также выразил благодарность военным за профессионализм и жителям — «за понимание и ответственную позицию».

Как сообщили в Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 151 украинский беспилотник самолетного типа. По данным ведомства, 18 аппаратов сбиты над Краснодарским краем, 50 — над Черным морем, 29 — над Азовским морем. Еще 38 дронов ликвидированы над Крымом, 11 — над Калужской областью, четыре — над Брянской областью и один — над Курской областью.

Ранее сообщалось о сохраняющейся угрозе атаки БПЛА в Анапе, повторном включении сирен в Сочи и объявлении опасности в Туапсинском округе. В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика с вечера 16 февраля действуют ограничения, введенные для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, в регионе установлен запрет на съемку и распространение информации об атаках беспилотников, работе систем ПВО и РЭБ, а также о местонахождении военных и критически важных объектов.

Мария Удовик