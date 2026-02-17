Поезд из Адлера задержится из-за приостановки движения по Крымскому мосту

Поезд №315/316 сообщением Адлер—Симферополь следует с задержкой около шести часов. Отклонение от графика связано с временной приостановкой движения по Крымскому мосту. По состоянию на 9:00 мск состав, отправившийся 16 февраля, продолжает движение с опозданием, сообщает пресс-служба СКЖД в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

Изменения в расписании затронули и обратный рейс №315/316 по маршруту Симферополь—Адлер. Этот поезд отправлением 16 февраля задерживается на 9,5 часа. В целом временные ограничения повлияли на движение нескольких поездов «Таврия» как в направлении Крыма, так и из него.

В сторону полуострова с существенным отставанием следуют поезда из Санкт-Петербурга, Москвы, Кисловодска и Перми — время задержки варьируется от четырех до десяти с половиной часов. В обратном направлении из Симферополя и Севастополя в Москву и другие города также зафиксированы опоздания до 11 часов.

Перевозчик уточняет, что время прибытия может корректироваться в зависимости от развития ситуации. Начальники поездов информируют пассажиров о предполагаемом времени следования и изменениях в расписании. Пассажирам составов, задерживающихся более чем на четыре часа, предоставляются питание и вода в соответствии с установленными нормативами.

Для получения актуальной информации работает горячая линия перевозчика, также оперативные данные публикуются в официальных информационных каналах. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейсов и учитывать возможные изменения при планировании дальнейших пересадок и поездок.

Мария Удовик