Над Черным морем за ночь уничтожили 50 беспилотников

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 50 беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ, подведя итоги отражения массированной атаки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно официальной информации ведомства, всего за ночь ликвидировали 151 украинский беспилотник самолетного типа. Наибольшее число аппаратов, действовавших в морской зоне, было зафиксировано именно над Черным морем — 50 единиц. Еще 29 дронов уничтожены над Азовским морем.

Кроме того, 18 беспилотников сбиты над территорией Краснодарского края. Над Крымом средства ПВО нейтрализовали 38 аппаратов, над Калужской областью — 11, над Брянской — четыре, один беспилотник ликвидирован над Курской областью.

В регионе продолжает действовать комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности. В Анапе сохраняется угроза атаки БПЛА, в Сочи утром включались сирены в связи с отражением воздушной угрозы, в Туапсинском округе объявлялась опасность атаки дронов. В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика с вечера 16 февраля введены временные ограничения на выполнение полетов.

Ранее оперативный штаб сообщал о двух пострадавших в поселке Ильском Северского района в результате падения обломков беспилотников. В Краснодарском крае также установлен запрет на съемку и распространение информации, касающейся атак БПЛА, работы систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также местоположения военных и критически важных объектов.

Мария Удовик