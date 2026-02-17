В Сочи мошенник два раза продал чужую иномарку

В октябре 2025 года жительница Сочи передала в аренду новый автомобиль Kia 20-летнему местному жителю. В течение 2,5 месяцев арендатор вносил платежи, однако после окончания срока договора прекратил связь с собственницей, сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи ГУ МВД России по региону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что он дважды продал автомобиль, причинив владелице авто ущерб более чем на 1,8 млн руб. Для этого он подделал договор купли-продажи и от имени собственницы оформил машину на знакомого, после чего от его имени продал ее автоперекупщику, говорится в сообщении.

Автомобиль был реализован через автосалон курорта по агентскому договору. Второй жертвой мошенничества стала 45-летняя женщина, купившая машину. Она внесла 268 тыс. руб. из личных средств и оформила автокредит на почти 1,5 млн руб., в результате чего потеряла и транспорт, и деньги, оставшись с долгами перед банком.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Мария Удовик