Летом запустят прямые рейсы между Маскатом и Сочи

Авиакомпания OmanAir с 2 июля 2026 года приступит к выполнению прямых рейсов между Сочи и Маскатом. Новый маршрут будет обслуживаться еженедельно по пятницам на современных самолетах Boeing 737-8 MAX, предлагающих пассажирам комфортный перелет и фирменное обслуживание перевозчика. Продажа билетов на рейсы уже открыта, а в случае высокого спроса компания планирует расширить программу полетов, сообщает авиакомпания.

Рейс станет первым прямым авиасообщением между Сочи и столицей Омана, обеспечивая россиянам и иностранным туристам удобный доступ к одной из культурно и исторически значимых стран Аравийского полуострова. OmanAir позиционирует направление как стратегическое для укрепления туристических и деловых связей между двумя странами, предлагая пассажирам качественный сервис и современный авиационный флот.

Ожидается, что запуск маршрута увеличит долю международных перевозок из аэропорта Сочи, который в 2025 году обслужил 12,5 млн пассажиров, из них более 1,8 млн — на зарубежных направлениях. На сегодняшний день основными зарубежными направлениями из курортного города являются Стамбул и Анталья (Турция), Ереван (Армения), Дубай (ОАЭ) и Шарм-эль-Шейх (Египет). Новый рейс в Маскат расширит географию международных перелетов и предоставит туристам и деловым путешественникам дополнительные возможности для комфортных поездок.

Эксперты отмечают, что запуск рейса позволит стимулировать туристический поток из России в Оман и обратно, а также укрепит позицию Сочи как ключевого транспортного узла на черноморском побережье. Новый маршрут ориентирован на туристов, деловых пассажиров и тех, кто ценит прямое авиасообщение с регионами Ближнего Востока, без необходимости пересадок и длительных ожиданий.

Мария Удовик