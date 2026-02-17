Густаво Сантос перейдет из «Краснодара» в «Сочи» на правах аренды

Футболист «Краснодара» Густаво Сантос вскоре присоединится к «Сочи» на правах аренды, сообщил его агент Оливера Гудел. Все условия сделки уже согласованы, и подписи сторон планируется поставить в ближайшие дни. После подписания документов бразильский полузащитник станет игроком «Сочи» и сможет приступить к тренировкам с новым клубом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

Густаво Сантос перебрался в «Краснодар» летом прошлого года, подписав контракт до июня 2029 года. За «быков» левый вингер провел 14 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи. До этого господин Сантос выступал в Греции за клуб «Ламия», забив шесть голов в 19 встречах, а трансфер из греческого клуба обошелся российскому клубу в 450 тыс. евро.

По итогам первой половины сезона «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 40 очков. На втором месте идет «Зенит» с 39 очками, за ними следуют «Локомотив» (37 очков), ЦСКА (36 очков) и «Балтика» (35 очков). Аренда Густава Сантоса должна усилить позиции «Сочи» в борьбе за высокие места и обеспечить команде дополнительную атакующую опцию на левом фланге.

Решение о временном переходе игрока отражает стратегию клубов по управлению составом и оптимизации игрового времени для молодых легионеров. Теперь внимание поклонников команд сосредоточено на том, как бразилец проявит себя в новой обстановке и поможет «Сочи» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

Мария Удовик