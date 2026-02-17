В Кудепсте возобновили строительство нового блока школы №18 на 400 мест

В Кудепсте продолжаются работы по строительству нового блока для начальных классов школы №18 на улице Апшеронской, рассчитанного на 400 учеников. После смены подрядчика работы возобновлены и ведутся в активном темпе: подготовительный этап почти завершен, произведено армирование фундаментной плиты, начато возведение теплотрассы, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Изначально проект нового блока предусматривал площадь 8 тыс. кв. м, однако по итогам корректировок здание увеличено до 11 тыс. кв. м. Расширение позволит создать более просторные и современные классы, оборудовать учебные и игровые зоны, а также обеспечить комфортные условия для учащихся начальных классов. Кроме того, реализация проекта улучшит социальную инфраструктуру района и создаст дополнительные возможности для образовательной среды.

Сроки реализации предусматривают завершение монолитных работ до конца 2026 года, а строительные и монтажные работы, включая внутреннее оборудование здания, планируется завершить в 2027 году. По окончании строительства школа будет оснащена всем необходимым для организации качественного образовательного процесса, включая современные учебные помещения и инженерные системы.

Проект направлен на обеспечение комфортной и безопасной среды для детей, повышение стандартов образования и улучшение инфраструктуры района Кудепста, что станет значимым шагом в развитии образовательной сети города. Коллективы школ и местные жители смогут воспользоваться расширенными возможностями уже в ближайшие годы, а новая школа создаст дополнительные условия для всестороннего развития школьников начальной ступени образования.

Работы ведутся с учетом современных строительных норм и стандартов, что позволит в будущем обеспечить надежность и долговечность здания, а также соответствие современным требованиям к учебным учреждениям. Проект подчеркивает внимание муниципалитета к образовательной инфраструктуре и социальным инициативам, направленным на создание благоприятной среды для детей и их семей.

Мария Удовик