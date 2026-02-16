«Северсталь Сеть» анонсировала новый подход к работе со средним и малым бизнесом

На 19-й общероссийской конференции «Региональная металлоторговля России» директор по маркетингу «Северсталь Сети» Анатолий Плотников представил новую стратегию развития партнёрства со средним и малым бизнесом.

Директор по маркетингу «Северсталь Сети» Анатолий Плотников

Директор по маркетингу «Северсталь Сети» Анатолий Плотников

Фото: пресс-служба АО «Северсталь Менеджмент»

Рынок металлопроката сегодня переживает серьёзную перестройку. По словам Плотникова, снижение спроса и ужесточение финансовых условий делают традиционные способы ведения бизнеса всё менее устойчивыми. При этом фундаментальные драйверы — строительство и инфраструктурное развитие — сохраняются, но не гарантируют стабильности: для клиентов всё важнее становится то, с кем и на каких условиях они проходят этот цикл и готовятся к будущему росту. В наиболее уязвимом положении находятся предприятия МСБ и их поддержка становится ключевым направлением развития отрасли.

Ответом на эти вызовы стало объединение в ноябре 2025 года компаний «Северсталь Дистрибуция» и «А ГРУПП» под единым брендом «Северсталь Сеть», сформировав стратегического партнера для МСБ, который сочетает гибкость классического трейдера, возможности крупного производителя, высокий уровень обслуживания и нишевую экспертизу.

Сегодня в распоряжении клиентов «Северсталь Сети» более 66 складов в России и Республике Беларусь, а том числе в ЮФО компания представлена складами в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Батайске, что обеспечивает быструю отгрузку и сокращает сроки доставки, а возможность закупать небольшие партии помогает МСБ не замораживать оборотные средства.

Клиентам доступен широкий сортамент металлопродукции под разные бизнес-модели — от стандартных позиций до продуктов с улучшенными свойствами и инновационных решений, при этом линейка на каждом складе формируется с учётом локального спроса. Компания гарантирует высокий уровень базового сервиса: стабильное качество продукции, чёткое соблюдение сроков отгрузки, выстроенную логистику и оперативную обратную связь.

Для повышения эффективности работы с металлом «Северсталь Сеть» развивает сеть сервисных металлоцентров: клиентам доступны услуги точной резки, вариативная упаковка под индивидуальные потребности и поставка продукции с учётом требований к транспортировке и хранению и многоступенчатым контролем качества.

Сегодня «Северсталь Сеть» становится для компаний среднего и малого бизнеса не просто поставщиком металлопроката, а стратегическим партнёром, который берёт на себя критически важные элементы инфраструктуры и позволяет региональным компаниям сосредоточиться на своём рынке, своих заказчиках и своём продукте.

