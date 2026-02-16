В Ярославской области жители домов со спецсчетами должны заменить 2200 лифтов

В Ярославской области до 2030 года нужно заменить 2200 лифтов в многоквартирных домах на спецсчетах. Об этом руководитель областного Фонда капремонта Алексей Рябченков сообщил на внеочередном заседании комитета по ЖКК и энергетике областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 2025 году срок эксплуатации службы устаревших лифтов продлили на пять лет, то есть до 2030 года. Соответствующее решение было принято на федеральном уровне и коснулось всей страны.

По планам областной Фонд капремонта в ближайшие три года планирует отремонтировать 157 лифтов в домах, которые накапливают средства на едином счете регоператора (в «общем котле»). Ремонты пройдут в 56 домах и будут оплачиваться совместно со средствами областного бюджета.

Другая же ситуациях в домах на спецсчетах, о которой решила спросить депутат облдумы Елена Кузнецова. По словам господина Рябченкова, в этом направлении «есть проблема».

«Там у нас 2200 лифтов, требующих замены. Собственникам направлены предупреждения, что лифты будут остановлены в 2030 году. Я общаюсь с управляющими организациями, собственниками, это тоже объясняю. На спецсчетах большинство новых домов, высотных»,— сказал глава областного Фонда и добавил, что в случае перехода на «общий котел» лифты также будут включать в трехлетнюю программу.

В минувшем 2025 году в Ярославле ряду многоквартирных домов принудительно изменили способ накопления средств на капитальный ремонт из-за невыполнения сроков ремонта.

Алла Чижова