В Ярославле дома начали принудительно переводить в «общий котел»

В Ярославле ряду многоквартирных домов принудительно изменили способ накопления средств на капитальный ремонт из-за невыполнения сроков ремонта. Вместо специального счета они будут накапливать средства на едином счете регоператора (в «общем котле»). Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в фонде содействия капремонту и мэрии.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что о такой возможности в мэрии сообщили в конце 2024 года. Вопрос касался 1132 МКД на спецсчетах, которые не выполнили условия программы. Власти дали собственникам время на то, чтобы провести общие собрания и перенести сроки капремонта, если это возможно.

10 октября мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление № 926, которое меняет способ формирования средств на капитальный ремонт ряда многоквартирных домов. В нем опубликован общий список домов. По данным мэрии, способ накопления изменен для 18 домов, не выполнивших программу.

«Эти 18 многоквартирных домов включены в заявку на формирование регионального краткосрочного плана капитального ремонта на 2026–2027 годы по виду не выполненных собственниками работ: ремонт и замена лифтового оборудования»,— сообщили в мэрии города.

По данным фонда капремонта, переведены в «общий котел» девять домов в Ярославле, ранее находившихся на спецсчетах.

«Важно подчеркнуть, что такая мера применяется к тем домам, где не проведен капитальный ремонт в установленные сроки, утвержденные региональной программой, и не принято решение о переносе работ. Это вынужденная, но необходимая мера для обеспечения безопасности и сохранности жилого фонда города»,— сообщили в региональном фонде капремонта.

По данным мэрии, в «общий котел» переведены следующие дома, не выполнившие программу капремонта: Ленинградский пр-кт, 61, пр-зд Доброхотова, 11, пр-зд Доброхотова, 18 корп. 3, пр-кт Дзержинского, 46, пр-кт Машиностроителей, 40, ул. Бабича, 11 корп. 5, ул. Комарова, 16/10, ул. Комарова, 7 корп. 2, ул. Лебедева, 3, ул. Ляпидевского, 18, ул. Павлова, 4, ул. Панина, 15, ул. Панина, 24а, ул. Папанина,17, ул. Папанина, 25, ул. Папанина, 4, ул. Папанина, 7, ул. Труфанова, 29.

