В Ярославской области заменят почти 160 лифтов

В Ярославской области в ближайшие три года планируется заменить почти 160 лифтов в 56 домах. Такие данные следуют из документа, опубликованного на сайте регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

Согласно списку МКД, включенных в программу, больше всего лифтов заменят в Ярославле — в 38 домах. В Рыбинске ремонт лифтового оборудования ожидается в семи домах, столько же в Переславле-Залесском. Лифты отремонтируют также в четырех домах Ростова и Тутаева: в каждом городе по два дома. Список с адресами и годами выполнения работ размещен на сайте фонда.

Проект ремонта готовится за счет средств собственников помещений МКД, а сам ремонт оплачивается совместно со средствами областного бюджета. Судя по списку, в первый год готовят проект, а на следующий — проводят ремонтные работы. Программа рассчитана на 2026, 2027 и 2028 годы.

«На лифты торги стартуют уже в ближайшее время, чтобы своевременно заключить контракты»,— сообщил губернатор Михаил Евраев.

Алла Чижова