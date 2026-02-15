Новостройкам предрекают рост

В 2025 году средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке Новороссийска выросла на 22% по сравнению с 2024 годом, а число сделок – на 11%, до 2,6 тыс. Эксперты отмечают постепенный возврат предложения, однако восстановление спроса происходит медленно. На это в том числе влияет отсутствие доступной рыночной ипотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По данным исследования консалтинговой компании Macon, средняя стоимость квадратного метра жилого помещения на рынке новостроек Новороссийска увеличилась на 22% по сравнению с 2024 годом, тогда как в целом по стране по итогам 2025 года прирост составил всего 11%. На вторичном рынке недвижимости Новороссийска наблюдается более умеренный рост — около 4%.

Участники рынка утверждают, что вторичная недвижимость переживает период падения спроса из-за повышенных ставок по рыночной ипотеке. Новостройки остаются востребованными благодаря действию семейной и льготной ипотек для различных категорий граждан.

«Число сделок в Новороссийске на первичном рынке в 2025 году выросло на 11%, до 2,6 тыс. единиц. Но, несмотря на рост, покупательская активность оценивается как низкая в сравнении с 2019-2021 годами, когда годовое число сделок достигало отметки 5-7 тыс.»,— сообщили в компании Macon.

По мнению аналитиков компании, в целом рынок недвижимости в Новороссийске упал в количестве сделок в два-три раза за последние три-четыре года из-за действующих ограничений на строительство. Речь идет о моратории на возведение новых многоквартирных домов без инфраструктуры, введенном губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, а также о запрете на строительство новых ЖК от главы Новороссийска Андрея Кравченко. Мэр ввел ограничения в связи с неустойчивой ситуацией в сфере обеспечения коммунальными услугами — в частности, это касается частых перебоев с водоснабжением.

Несмотря на спад за последние годы количества сделок, цены на недвижимость в Новороссийске увеличились почти в три раза, подчеркнули в Macon. «Сейчас можно наблюдать постепенный возврат предложения, но при этом — очень медленное восстановление спроса. Без доступной рыночной ипотеки возможностей для более интенсивного роста нет», — отмечают в компании.

По данным экспертов, в Новороссийске растет количество проектов жилья бизнес-класса, а сегмент апарт-отелей, популярный в соседних городах Черноморского побережья, таких как Геленджик и Анапа, не получил распространения.

Как отмечает руководитель отдела аналитики ГК «Точно» Валерия Цыганок, на первичном рынке Новороссийска средняя стоимость квадратного метра жилья в период с сентября по ноябрь 2025 года достигла 191 тыс. руб. за кв. м. В тот же периоде 2024 года этот показатель составлял 168 тыс. руб.

В ГК «Точно» покупательскую активность в сфере недвижимости оценили как устойчиво растущую. В текущем году, по оценкам Валерии Цыганок, в Новороссийске ожидается увеличение объемов продаж на первичном рынке на 10-15% в случае снижения ключевой ставки ЦБ. Это может спровоцировать рост цен на квартиры минимум на 10-12%.

По данным девелопера, в Новороссийске потребительский спрос активно смещается в сторону объектов бизнес-класса. «Современные покупатели демонстрируют все более высокие требования к качеству жилой среды, включая продуманные планировочные решения, повышенные инженерные стандарты, а также наличие комплексной инфраструктуры в шаговой доступности — от охраняемых территорий и подземных паркингов до зон рекреации и коворкингов. На рынке заметно расширяется предложение в данном сегменте»,— сообщила Валерия Цыганок.

На Черноморском побережье жилая застройка трансформируется от монофункциональной (исключительно жилой или исключительно гостиничной) к смешанному типу. Но, несмотря на рост популярности «курортного образа жизни», не все застройщики и девелоперы реализуют свои проекты в соответствии с трендом, отмечает Валерия Цыганок. По оценкам эксперта, объем предложений, включающих в себя жилые кварталы и полноценную курортную инфраструктуру, реализуют только 6% действующих в регионе застройщиков.

София Моисеенко