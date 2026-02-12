Главные новости за 12 февраля. Новороссийск

Ночью над акваторией Черного моря сбили один украинский беспилотник.

Водителя из Геленджика привлекут к ответственности за грубое нарушение ПДД в Новороссийске.

В январе 2026 года грузооборот порта Новороссийска уменьшился на 17,9%.

Директор индустриального техникума Анапы поделилась подробностями произошедшего ЧП со стрельбой. Она заявила, что погибший охранник учреждения получил ранение через бронежилет, но сделал все возможное для того, чтобы спасти жизни учащихся и преподавателей.

Сотрудницу анапского техникума с огнестрельным ранением переводят в краевую больницу.

Зону пляжей в Геленджике планируют увеличить до 23 га, об этом заявил мэр города Алексей Богодистов. Также в Геленджике планируется благоустройство набережной на всей ее протяженности.

Лайнер «Князь Владимир» может выкупить московская компания «Развитие города». ФГУП «Росморпорт» рассмотрит возможность заключения договора купли-продажи в срок до 12 марта.