Собственником лайнера «Князь Владимир» может стать московская компания

Московская организация «Развитие города» может выкупить круизный лайнер «Князь Владимир». Как сообщает РБК со ссылкой на «ПортНьюс» и ФГУП «Росморпорт», компания стала единственным претендентом на покупку судна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал ООО «Черноморские круизы» Фото: портал ООО «Черноморские круизы»

Заявку со стороны компании «Развитие города» признали соответствующей требованиям, о чем свидетельствует протокол рассмотрения от 10 февраля 2026 года. «Росморпорт» должен одобрить заключение договора купли-продажи или отказать в срок до 12 марта.

Круизный лайнер «Князь Владимир» выставили на продажу в связи с «объективными ограничениями на использование традиционных круизных маршрутов лайнера в акватории Черного моря в период проведения СВО», свидетельствуют данные ФГУП «Росморпорт». В организации заявили, что перед принятием решения о продаже судна специалисты проанализировали затраты на поддержание его исправности. План по утилизации судна признали финансово несостоятельным.

Торги по продаже круизного лайнера начались в феврале прошлого года. Судно представили на открытом аукционе и оценили его в 595 млн руб., но продажа не состоялась. В ноябре 2025 года «Князя Владимира» повторно выставили на аукцион с первоначальной ценой 873,5 млн руб., однако торги отменили из-за отсутствия заявок.

В конце года «Черноморские круизы» объявили открытую процедуру продажи без объявления цены.

Кристина Мельникова