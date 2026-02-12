Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Один украинский беспилотник сбили над акваторией Черного моря

В ночь на 12 февраля над Черным морем сбили украинский БПЛА. Об этом свидетельствует утренняя сводка Министерства обороны России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Минобороны, всего за ночь дежурные средства ПВО ликвидировали над регионами России 106 беспилотников. Наибольшее количество было сбито над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.

Над Краснодарским краем сбили один БПЛА, четыре беспилотника обезвредили над Азовским морем.

София Моисеенко

