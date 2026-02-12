Один украинский беспилотник сбили над акваторией Черного моря

В ночь на 12 февраля над Черным морем сбили украинский БПЛА. Об этом свидетельствует утренняя сводка Министерства обороны России.

По данным Минобороны, всего за ночь дежурные средства ПВО ликвидировали над регионами России 106 беспилотников. Наибольшее количество было сбито над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.

Над Краснодарским краем сбили один БПЛА, четыре беспилотника обезвредили над Азовским морем.

София Моисеенко