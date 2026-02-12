Водитель понесет ответственность за грубое нарушение ПДД в Новороссийске

Житель Геленджика проехал по встречной полосе на запрещающий сигнал светофора, не пропустив пешехода. Инцидент произошел в Новороссийске, сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность водителя, совершившего грубое нарушение правил дорожного движения в Новороссийске. На одной из улиц города приезжий создал аварийную ситуацию, в результате которой мог пострадать пешеход.

В отношении жителя Геленджика составили административные протоколы за проезд на запрещающий сигнал светофора, за выезд на полосу встречного движения и непредставление преимущества в движении пешеходу. В пресс-службе УМВД Новороссийска пояснили, что санкции трех статей предусматривают не только выплату штрафа, но и лишение прав управлять транспортным средством на срок до полугода.

София Моисеенко