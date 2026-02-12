Директор техникума в Анапе рассказала подробности инцидента со стрельбой

Охранник анапского техникума, погибший в результате стрельбы 11 февраля, спас студентов и преподавателей. Об этом заявила директор Анапского индустриального техникума Евгения Пономарева, ее слова цитирует оперативный штаб Краснодарского края.

Евгения Пономарева сообщила, что студент осуществил первый выстрел на улице, не заходя в здание колледжа. Он ранил сотрудницу учебного заведения, которая стояла неподалеку от входа. Охранник увидел происходящее по камерам наблюдения и заблокировал двери, чтобы нападавший не проник внутрь техникума.

Задержанный осуществил выстрел в охранника через дверь. Мужчина получил ранение, несмотря на то, что находился в бронежилете, отмечает директор индустриального техникума Анапы. Охранник успел нажать на тревожную кнопку для вызова сотрудников Росгвардии, что спасло остальных студентов и педагогический состав.

Согласно сведениям Евгении Пономаревой, студент выстрелил в охранника несколько раз. По касательной он задел одного из учащихся, который находился в холле за пунктом охраны.

«Правильные решения и четкие действия сотрудника охраны в первые минуты помогли избежать жертв среди студентов и преподавателей, вызвать Росгвардию и полицию, оперативно задержать злоумышленника, спасти многие жизни»,— подчеркнула Евгения Пономарева.

Для учащихся техникума, их родителей и преподавателей в Анапе организовали работу горячей линии психологической помощи. Власти Анапы пообещали оказать содействие семье погибшего охранника.

Стрельба в техникуме Анапы произошла днем 11 февраля. По данным МВД Краснодарского края, студент учреждения вошел в здание с неустановленным оружием. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Кристина Мельникова