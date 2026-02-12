Грузооборот порта Новороссийска снизился на 17,9% в январе

В январе 2026 года грузооборот порта Новороссийска уменьшился на 17,9% и составил 10,6 млн т. Об этом сообщает РБК Ростов, ссылаясь на пресс-службу ассоциации морских торговых портов.

По итогам января текущего года грузооборот Азовского и Черного морей составил 16 млн т. Этот показатель оказался на 26,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Объем перевалки сухих грузов составил 7,7 млн т, сократившись на 21,2%, наливных грузов — 8,4 млн т (-31,2% по сравнению с январем 2025 года).

За отчетный период наиболее заметное снижение грузооборота наблюдается в порту Ростова-на-Дону, где показатели уменьшились на 54,9% до 4 тыс. т. В порту Кавказ объем перевалки уменьшился на 49,8%, в порту Туапсе — на 35,3%, порт Тамани продемонстрировал снижение на 35,7%.

Кристина Мельникова