Зона пляжей в Геленджике увеличится до 23 гектаров

В Геленджике планируют увеличить пляжную зону с 20,7 до 23,1 га. Об этом сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

По словам главы Геленджика, для городской набережной разработали проект планировки в едином архитектурном стиле протяженностью 14 км. Проект охватывает более 85 га территорий и включает в себя пешеходные зоны, велосипедные дорожки, парковки для автотранспорта и современное освещение. Документация разрабатывалась в соответствии с рекомендациями краевого департамента по архитектуре и градостроительству.

Алексей Богодистов также отметил, что в Геленджике более семи лет сохраняется мораторий на строительство новых многоквартирных домов. С момента введения моратория губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в городе возводятся исключительно объекты отдыха и курортной инфраструктуры, как подчеркивает мэр Геленджика.

София Моисеенко