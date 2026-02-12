Сотрудницу техникума Анапы с огнестрельным ранением перевозят в краевую больницу

Работницу анапского индустриального техникума, пострадавшую при стрельбе 11 февраля, перевезут в краевую больницу Краснодара. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно сведениям оперативного штаба Краснодарского края, женщина получила огнестрельное ранение. Медики оценивают ее состояние как тяжелое, но стабильное. Для лечения и реабилитации было принято решение о переводе в краевое медицинское учреждение.

Второй пострадавший, студент техникума, находится в состоянии средней тяжести, по данным министерства здравоохранения Кубани. Медицинскую помощь раненым оказывают в полном объеме.

Стрельба в АИТ произошла днем 11 февраля, когда на территорию учебного заведения проник молодой человек с неустановленным оружием. В МВД Краснодарского края сообщали, что нападавший являлся студентом анапского техникума. В результате произошедшего погиб охранник, принявший на себя основной удар. Он успел нажать на тревожную кнопку и вызвать экстренные службы, несмотря на тяжелое ранение через бронежилет.

Кристина Мельникова