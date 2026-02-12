Главные новости за 12 февраля. Сочи

В Краснодарском крае на участке обхода Адлера началось строительство самой протяженной эстакады проекта. Работы ведутся вдоль левого берега реки Кудепсты, общая длина сооружения составит почти 1 км.

Железнодорожная станция Имеретинский курорт в Сочи официально переименована в станцию Сириус. Изменение наименования направлено на унификацию топонимики и отражает административный статус федеральной территории.

В Сочи в ходе обхода улиц Гагарина и Цветного бульвара зафиксированы серьезные замечания к санитарному состоянию территорий. Основные претензии касаются как работы управляющих компаний, ответственных за содержание придомовых участков, так и организации вывоза отходов с контейнерных площадок.

В Лазаревском районном суде Сочи рассмотрено административное исковое заявление о помещении несовершеннолетнего 2013 года рождения в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Заседание проходило в закрытом режиме.

Грузооборот морских портов Азовского и Черного морей по итогам января 2026 года составил 16 млн тонн, что на 26,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Снижение зафиксировано как по сухим, так и по наливным грузам.

В Сочи ведется работа по формированию единой системы использования защитных сооружений для обеспечения безопасности жителей и гостей курорта. В настоящее время на территории города выявлено более 1,2 тыс. объектов, потенциально пригодных для размещения людей в случае угрозы.

В Сочи сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в причинении ножевых ранений покупателю магазина. Поводом для конфликта стала ссора в очереди на кассе.