Власти Сочи заявили о возможных «серых» схемах вывоза отходов

В Сочи в ходе обхода улиц Гагарина и Цветного бульвара зафиксированы серьезные замечания к санитарному состоянию территорий. Основные претензии касаются как работы управляющих компаний, ответственных за содержание придомовых участков, так и организации вывоза отходов с контейнерных площадок, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Несмотря на то что утром мусорные баки оказались пустыми, прилегающие территории были захламлены строительными отходами, ветками, старой мебелью и бытовой техникой. Подобные виды мусора не относятся к твердым коммунальным отходам и должны утилизироваться специализированными лицензированными организациями. В городе также предусмотрены альтернативные решения для крупногабаритных отходов, включая специальные контейнеры-«лодочки».

По словам местной жительницы Светланы Николаевны, контейнерная площадка на Цветном бульваре за последние дни дважды полностью очищалась, однако уже к утру вновь оказывалась заваленной мусором. Это позволяет предположить возможную деятельность нелегальных компаний, которые за плату принимают строительные и иные небытовые отходы, но вместо законной утилизации сбрасывают их на городских площадках, снижая собственные издержки.

Факты подобных нарушений фиксируются камерами видеонаблюдения. В частности, на улице Чайковского грузовой автомобиль несколько раз подъезжал к одной и той же площадке для выгрузки строительных материалов. Информация о таких случаях может направляться жителями через чат Муниципального центра управления. Сообщения планируется анализировать совместно с органами внутренних дел для принятия мер реагирования.

Городские власти заявили о намерении продолжить проверки санитарного состояния улиц и усилить контроль за соблюдением правил обращения с отходами.

Мария Удовик