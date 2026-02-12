Грузооборот портов юга снизился на 26% в январе 2026 года

Грузооборот морских портов Азовского и Черного морей по итогам января 2026 года составил 16 млн тонн, что на 26,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом пишет «РБК Ростов» со ссылкой на данные Ассоциации морских торговых портов. Снижение зафиксировано как по сухим, так и по наливным грузам.

Объем перевалки сухих грузов достиг 7,7 млн тонн, сократившись на 21,2% в годовом выражении. Наливные грузы показали более существенное падение — на 31,2%, до 8,4 млн тонн. Наиболее заметное уменьшение грузооборота продемонстрировал порт Ростов-на-Дону, где показатель снизился на 54,9% и составил 4 тыс. тонн. Существенная отрицательная динамика также отмечена в порту Кавказ — минус 49,8% (8 тыс. тонн), в Туапсе — минус 35,3% (1,2 млн тонн), в Тамани — минус 35,7% (1,9 млн тонн). Грузооборот Новороссийска уменьшился на 17,9% и составил 10,6 млн тонн.

В целом по стране объем перевалки в морских портах в январе 2026 года составил 66,9 млн тонн, что на 7% меньше, чем годом ранее. Сухогрузы сократились на 10,4% — до 31 млн тонн. В их структуре перевалка угля снизилась на 11,2% (13,6 млн тонн), зерна — на 14,5% (3,4 млн тонн), контейнерных грузов — на 10,9% (4,1 млн тонн), минеральных удобрений — на 3,3% (3,8 млн тонн), черных металлов — на 20,9% (1,7 млн тонн). При этом перевалка руды выросла на 7% и достигла 1,1 млн тонн, а грузов на паромах — на 37,9%, до 8 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что по итогам января—августа грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна составил 170 млн тонн, что на 9,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Объем перевалки нефтепродуктов на экспорт достиг 27,8 млн тонн, снизившись на 2,1% в годовом сопоставлении.

Мария Удовик