На обходе Адлера начали строить эстакаду длиной почти 1 км

В Краснодарском крае на участке обхода Адлера началось строительство самой протяженной эстакады проекта. Работы ведутся вдоль левого берега реки Кудепсты, общая длина сооружения составит почти 1 км. О старте строительства сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, объект станет важным элементом новой транспортной инфраструктуры региона. «В Краснодарском крае на обходе Адлера "Автодор" приступил к строительству эстакады протяженностью почти 1 км. Обход Адлера станет полезной площадкой для применения уникальных технических решений из-за сложного горного рельефа и плотной городской застройки»,— отметил господин Хуснуллин.

Эстакада будет размещена на 32 опорах. Для обеспечения устойчивости конструкции и безопасности движения предусмотрено возведение комплекса подпорных стен и противооползневых сооружений. Проект реализуется с учетом сложных инженерно-геологических условий местности.

В Минтрансе РФ уточнили, что в настоящее время подрядные организации обустраивают временную подъездную дорогу и выполняют перенос сетей водо- и газоснабжения. Параллельно с западной стороны ведется монтаж мостовых конструкций через реку Кудепсту.

Ранее в ведомстве сообщали о параметрах тоннельных участков обхода Адлера. Планируется строительство двух тоннелей общей протяженностью почти 6 км, по две полосы движения в каждом направлении. Реализация проекта позволит улучшить транспортную доступность Сочи, аэропорта Адлера, горного кластера и федеральной территории «Сириус». Ввод обхода в эксплуатацию намечен на 2027 год.

Мария Удовик