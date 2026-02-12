В Сочи формируют единую систему использования защитных укрытий

В Сочи ведется работа по формированию единой системы использования защитных сооружений для обеспечения безопасности жителей и гостей курорта. О ходе мероприятий сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. По его словам, вопрос организации укрытий рассмотрен на профильном совещании, где обсуждались результаты инвентаризации помещений и порядок их подготовки к возможному использованию в экстренных ситуациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках проводимой работы осуществляется учет подвальных и иных помещений, оформление паспортов защитных сооружений, а также закрепление ответственных за их содержание. «Наша цель — чтобы в каждом районе были подготовленные укрытия»,— отметил глава курорта. В настоящее время на территории города выявлено более 1,2 тыс. объектов, потенциально пригодных для размещения людей в случае угрозы. В их числе подземные парковки, переходы, цокольные этажи и подвалы многоквартирных домов.

Специалисты городской и районных администраций совместно с управляющими компаниями проводят проверки технического и санитарного состояния помещений. Одной из ключевых задач остается устранение захламленности. Для этого организуется регулярная уборка с привлечением территориальных общественных самоуправлений и жителей. По состоянию на текущий момент свыше 600 помещений признаны готовыми к использованию в качестве укрытий.

Параллельно муниципальные службы усиливают информационно-разъяснительную работу. Жителям разъясняют порядок действий при возникновении угроз и чрезвычайных ситуаций, а также доводят сведения о расположении подготовленных объектов. Формирование системы укрытий рассматривается как элемент комплексных мер по повышению уровня безопасности на территории курорта.

Мария Удовик