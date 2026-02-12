Сочинец ранил покупателя ножом из-за очереди в магазине

В Сочи сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в причинении ножевых ранений покупателю магазина. Инцидент произошел на улице Донской. По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, поводом для конфликта стала ссора в очереди на кассе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве, один из посетителей поторопил другого с оплатой покупки. Словесная перепалка продолжилась за пределами торговой точки. На улице конфликт перерос в нападение: мужчина нанес оппоненту удары ножом, после чего покинул место происшествия. Пострадавший 50-летний местный житель был доставлен в медицинское учреждение с ранениями.

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого нападавшего с помощью камер системы «Безопасный город». Его маршрут был отслежен, после чего 43-летнего жителя Сочи задержали во дворе одного из домов. Орудие преступления изъято.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. На период следствия подозреваемый заключен под стражу.

Мария Удовик