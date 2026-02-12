Станцию «Имеретинский Курорт» переименовали в «Сириус»

Железнодорожная станция «Имеретинский Курорт» в Сочи официально переименована в станцию «Сириус». Соответствующее распоряжение подписано Правительством Российской Федерации, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД». Изменение наименования направлено на унификацию топонимики и отражает административный статус федеральной территории.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В компании уточнили, что в ближайшее время новое название будет внесено во все электронные справочно-информационные системы железнодорожного транспорта, а также отображено на онлайн-платформах продажи билетов. Пассажирам рекомендуется учитывать это при планировании поездок и оформлении проездных документов. Одновременно запланировано переименование вокзала «Олимпийский парк» — ему также будет присвоено название «Сириус».

По оценке перевозчика, обновление названия подчеркнет территориальную целостность транспортной инфраструктуры и упростит навигацию для жителей и туристов. Станция играет ключевую роль в пассажирских перевозках на юге страны. Ранее сообщалось, что маршрут Туапсе — «Имеретинский Курорт» по итогам 2025 года занял второе место по пассажиропотоку среди пригородных направлений Южного федерального округа: им воспользовались 5,5 млн человек. Лидером стал маршрут Минеральные Воды — Кисловодск с объемом перевозок около 6 млн пассажиров. Третью позицию заняло направление Ростов — Таганрог, где зафиксировано более 4,4 млн поездок.

Мария Удовик