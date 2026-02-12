В Сочи подростка поместили в спеццентр за подготовку теракта

В Лазаревском районном суде Сочи рассмотрено административное исковое заявление о помещении несовершеннолетнего 2013 года рождения в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Заседание проходило в закрытом режиме, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из представленных материалов, ученик шестого класса с января 2026 года обсуждал подготовку к совершению террористического акта на территории школы, где обучался. По данным суда, подросток взаимодействовал с единомышленниками в одном из мессенджеров. В тематической группе размещались видеозаписи аналогичных преступлений, а также публиковались советы и рекомендации по их подготовке и реализации.

Согласно установленным обстоятельствам, несовершеннолетний полагал, что подобные действия помогут ему решить конфликтные ситуации с одноклассниками. При этом он не осознавал противоправный характер планируемых действий и возможные правовые последствия, включая уголовную ответственность.

Изучив представленные доказательства и оценив доводы сторон, суд принял решение о помещении подростка в ЦВСНП на срок до 30 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению.

Мария Удовик