Концерты Игоря Николаева, Полины Гагариной и матч «Сочи» — «Локомотив»

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут увидеть киноновинки и оценить музыкальный спектакль. А еще можно провести время на концерте Полины Гагариной или на матче. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Где послушать музыку

13 февраля в 21:00 в клубе «Треугольник» состоится концерт Ивана Демьяна и группы 7Б. Мероприятие посвящено дню рождения лидера коллектива, в программе прозвучат хиты группы. Продолжительность выступления составит около 2 часов.

Стоимость билета — от 3000 руб. (16+)

14 февраля в 19:00 в Зимнем театре состоится концерт народного артиста РФ Игоря Николаева в рамках тура «Лучшие и новые песни #Выпьемзалюбовь». В программе прозвучат композиции из нового альбома «Линия жизни», хиты разных лет и песни, написанные им для других исполнителей. Концерт рекомендован для зрителей старше 12 лет. Продолжительность выступления составит около 2 часов.

Стоимость билета — от 5000 руб. (12+)

14 февраля в 20:00 в Red Arena (село Эстосадок) состоится концерт Полины Гагариной в рамках шоу «Навсегда». В программе прозвучат как новые композиции из предстоящего альбома, так и известные хиты певицы в обновленном звучании. Продолжительность концерта составит около 2 часов.

Стоимость билета — от 4000 руб. (6+)

Вверх

Какие спектакли посмотреть

13 февраля в 19:00 в Зимнем театре состоится концерт Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс». Коллектив, основанный в 1936 году, представит программу, состоящую из традиционных адыгских танцев в сопровождении национального оркестра. На сцене выступят более 60 артистов в ярких костюмах. Продолжительность выступления составит около 2 часов.

Стоимость билета — от 2000 руб. (6+)

13 февраля в 9:00 в культурном центре «Каникулы в Сочи» состоится спектакль «Вдребезги». Постановка, получившая Гран-при МФДИ «Кинотаврик» в 2023 году, представляет собой драму о судьбах детей в фашистском концлагере в годы Великой Отечественной войны. Спектакль основан на реальных событиях и именах. Продолжительность мероприятия составит около 2 часов.

Стоимость билета — от 1300 руб. (12+)

Вверх

Что посмотреть в кино

В кинотеатрах стартовал показ драмы «Первая». Картина режиссера Ани Харичевой рассказывает историю Паши, владеющего клубом с долгами, чья размеренная жизнь меняется после встречи с подругой своей близкой знакомой. В главных ролях снялись Олег Савостюк, Александра Флоринская и Катя Круглова. Продолжительность фильма составляет 97 минут.

Стоимость билета — от 670 руб. (16+)

Также к просмотру доступна комедия «Уволить Жору». Картина режиссера Марюса Вайсберга рассказывает историю кадрового специалиста Макса, который получает задание уволить программиста Георгия, что оказывается неожиданно сложной задачей. В главных ролях снялись Данила Козловский, Михаил Галустян и Елена Фомина. Продолжительность фильма составляет 90 минут, кинотеатры оставляют за собой право проверить возраст зрителей при входе.

Стоимость билета — от 670 руб. (18+)

14 февраля в «Кино Море Молл» в 18:00 пройдет предпоказ фильма «Король и Шут. Навсегда». Для массового просмотра фильм будет доступен с 19 февраля. Фэнтезийная трагикомедия режиссера Рустама Мосафира рассказывает историю спасения панк-вселенной группы, которой угрожают воскрешенные мертвецы. В главных ролях снялись Влад Коноплев и Дарья Мельникова. Продолжительность фильма составляет около 2 часов.

Стоимость билета — от 850 руб. (18+)

15 февраля, в 15:00 в кинотеатре «МореМолл» состоится показ спектакля TheatreHD «Сирано де Бержерак». Трансляция представляет собой запись постановки МХТ им. Чехова по героической комедии Эдмона Ростана в режиссуре Егора Перегудова. В главных ролях заняты Юрий Чурсин, Паулина Андреева и Игорь Золотовицкий. Продолжительность показа составляет 179 минут.

Стоимость билета — от 500 руб. (16+)

Вверх

Куда сходить еще

14 февраля в 17:00 в культурном центре «Красные горки» состоится литературно-музыкальный вечер «Любовь. Поэзия. Музыка». В программе прозвучат поэтические произведения о любви в сопровождении музыкальных композиций. Продолжительность вечера составит около 2 часов.

Стоимость билета — от 500 руб. (12+)

14 февраля в 17:30 во Дворце спорта «Большой» состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между хоккейными клубами «Сочи» и «Локомотив» (Ярославль). Мероприятие не имеет возрастных ограничений. Продолжительность мероприятия составит около 2,5–3 часов, включая три периода и возможное дополнительное время.

Стоимость билета — от 800 руб. (0+)

Ближайшая экскурсия «Сухум, Черниговка и термальный источник «Кындыг» состоится 14 февраля, сбор в 06:00. Программа включает обзорную прогулку по Сухумской набережной, посещение живописного Черниговского ущелья и отдых в термальном комплексе с сероводородными источниками. Продолжительность мероприятия составляет 12 часов, возрастных ограничений нет. Точное место и время сбора согласовываются с гидом после бронирования, трансфер осуществляется из Сочи.

Стоимость билета — от 1600 руб. (0+)

Вверх