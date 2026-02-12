«Лесоповал», победитель «Голоса» и «Равиоли Оли»

С пятницы по воскресенье в Новороссийском гортеатре пройдут концерты группы «Лесоповал» и победителя шоу «Голос» Давида Саникидзе. В местных кинотеатрах все выходные будут крутить отечественные и зарубежные киноновинки. Для любителей театра в Старом Парке в Кабардинке подготовили премьеру спектакля по рассказам Василия Шукшина. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

На какие концерты сходить

13 февраля в 19:00 в Новороссийском городском театре пройдет концерт группы «Лесоповал», исполняющей песни в стиле русского шансона. Среди известных хитов — композиции «Я куплю тебе дом» и «Столыпинский вагон».

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

14 февраля в 18:00 в Городском дворце культуры пройдет концерт, посвященный творчеству Муслима Магомаева. Мероприятие станет настоящим праздником для ценителей классической эстрады и романтической музыки, а также для всех тех, кто хочет прикоснуться к наследию одного из самых ярких исполнителей XX века.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+)

15 февраля в 17:00 в Новороссийском городском театре состоится концерт победителя шоу «Голос» Давида Саникидзе. Поклонники его таланта услышат не только романсы, оперные арии, но и неаполитанские песни. За роялем — лауреат международных конкурсов Людмила Духан. В этот вечер она выступит не только в качестве концертмейстера, но и представит небольшую сольную программу из сочинений Ф. Шопена, И. Брамса, М. П. Мусоргского и С. Рахманинова.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (6+)

Какие спектакли посетить

14 и 15 февраля в 17:00 в Театре Старого Парка в Кабардинке состоится премьера спектакля «Странные люди. Светлые души». Четыре рассказа Василия Шукшина — «Светлые души», «Космос, нервная система и шмат сала», «Степка» и «Бессовестные» — соединятся на сцене в честный и пронзительный разговор.

«Это спектакль-встреча — с героями, чья странная и ранимая душа ищет свет и радость в обыденной жизни, за которой скрываются духовная глубина, сострадание и многовековая мудрость народа. Истории и поступки шукшинских героев полны как парадоксального юмора, так и щемящей правды жизни», — сказано в аннотации. — Постановка уходит от стереотипов, открывая Шукшина заново — не как “певца колхозной жизни”, а как художника, зорко и проницательно вглядывающегося в суть человека. Это разговор о том, что делает нас живыми, о нашей искренности и глубокой человечности, где мы — странные люди и светлые души…»

Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)

Что посмотреть в кино

В кинотеатрах «Монитор Красная площадь», «Монитор Goodzone», «Нептун» и «Мысфильм» (Мысхако) пройдут показы киноновинок января и февраля.

Для любителей романтических комедий на экранах страны показывают фильм «Равиоли Оли», в которой певица Ольга Бузова играет саму себя. Главная героиня мечтает о прекрасном будущем с идеальным мужчиной, Генрихом, красивым немцем, который скоро сделает ей предложение. Оля планирует приобрести квартиру на заработанные деньги, но Генрих убеждает ее рискнуть и вложить средства в его бизнес — завод по производству пельменей в Нижних Теплышках. Ольга соглашается, однако вскоре выясняется, что ее возлюбленный оказался мошенником и исчез, прихватив с собой деньги. Не сдаваясь, Ольга Бузова решает поехать в этот небольшой город, чтобы продать оборудование завода и вернуть хотя бы часть своих средств.

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

В прокат выходит новая работа режиссера Сарика Андреасяна — фильм «Сказка о царе Салтане» (экранизация знаменитого произведения Александра Пушкина). В ролях — Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк, Алиса Кот. К слову, локациями для фильма выступали Геленджик, озеро Байкал и Каспийское море.

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

В январе в российский прокат вышел фильм «Горничная» Пола Фига, экранизация одноименного бестселлера Фриды Макфадден (2022). «Милли мечтает начать жизнь с чистого листа и с радостью принимает работу горничной в роскошном особняке семьи Винчестер. Но за закрытыми дверями и странными правилами скрывается нечто зловещее. Чем ближе Милли подбирается к шокирующей разгадке, тем очевиднее становится: ее собственные тайны тоже не останутся в тени», — говорится в описании к фильму.

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

