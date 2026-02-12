«Часто за дверями вполне приличных домов происходят ужасные вещи»

Трагедия, произошедшая в Анапском индустриальном техникуме, где от рук стрелка погиб охранник и были ранены два человека, вновь подняла в обществе ряд вопросов. Можно ли предугадать нападения? И какие меры необходимо принять, чтобы предотвратить их повторение? Новороссийский психолог Наталья Зиновьева считает, что в первую очередь необходимо развивать психолого-педагогическую работу в учебных заведениях.

Наталья Зиновьева

Фото: предоставлено автором

«Первопричина таких преступлений — это абсолютная непроработанность достаточно сложного комплекса переживаний внутри ребенка. То есть, это какое-то достаточно длительное накопление сложных эмоциональных проблем, у которых нет никакой разрядки. Такие дети находятся в эмоциональном вакууме: им не с кем разговаривать о своих чувствах, переживаниях, эмоциях, страхах, болях, горестях, не с кем их разделять, проживать. У таких детей могут быть холодные и отстраненные родители или, наоборот, агрессивные и жестокие, не находящиеся в эмоциональном контакте с ребенком. В таких условиях ребенок чувствует себя загнанной в угол, несчастной жертвой.

Такие дети часто становятся объектами агрессии в обществе, в школе или техникуме. Внутренний заряд неразрешенной агрессии делает их слабыми и трусливыми, что привлекает к ним жестокое отношение со стороны сверстников. Они становятся изгоями и подвергаются буллингу, что усиливает чувство злости и несправедливости.

В интернете такие дети находят сообщества с людьми, которые справились с подобным состоянием через агрессию. В некоторых источниках упоминается, что стрелок был подписан на группы, связанные с БДСМ и играми о доминировании, репостил на своих страницах видео со скулшутингом и насилием. Если это так, то в соцсетях было видно, что парень увлекается этой темой. То есть информация была на виду, он сигнализировал обществу. Но общество, увы, не отреагировало на эти сигналы.

Вот почему важно, чтобы социальные органы и педагогические коллективы тщательно изучали семейное положение детей, условия воспитания и эмоциональный контакт с родителями. Если ребенок замкнут, ожесточен и имеет психопатологические наклонности, ему необходимо уделять особое внимание. Его нужно адаптировать к жизни, помочь найти поддержку в коллективе. Однако часто этим никто не занимается. И тогда мы получаем человека одинокого, с накопленной злобой, ненавистью ко всем остальным. И он начинает вынашивать план мести, всемогущества, власти, который он проявит через расправу над людьми. Жертв он выбирает не по конкретному принципу, а как показательный акт. Это попытка оставить след и заявить о себе. Такие действия направлены на то, чтобы родители осознали свою вину и пожалели, что они ими не занимались, что они их не любили, что они их не поддерживали. “Я вам всем покажу, каков я на самом деле, я оставлю о себе след. Вы все узнаете, какой я”, — примерно так размышляет стрелок.

Меры безопасности в учебных заведениях важны, но они не всегда эффективны. У нас в каждой школе, вузе и ссузе установлены рамки, видеонаблюдение, есть охранники. Но мы не можем предугадать, как развивается мышление человека, который может совершить нападение.

Поэтому важно не только обеспечивать безопасность, но и работать с детьми и их семьями. Контакт учителей с ребенком имеет большое значение. Часто за закрытыми дверями вполне приличных домов происходят ужасные вещи, и ребенок страдает в семье, а не в школе или техникуме. Поэтому важно обращать внимание на то, как живут дети. Если ребенок замкнут, неразговорчив и не принят группой, это должно быть сигналом для учителей и психологов».