В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на обслуживание рейсов

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на работу в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Решение принято в рамках действующих процедур авиационной безопасности и направлено на предотвращение возможных рисков для пассажиров и экипажей, сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

В администрации воздушной гавани сообщили, что все службы аэропорта находятся в полной готовности к возобновлению штатной работы сразу после снятия ограничений. Инфраструктура терминала, наземные службы и персонал функционируют в режиме ожидания и готовы обеспечить обслуживание рейсов в кратчайшие сроки после получения соответствующего разрешения.

Авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях в расписании рейсов по своим установленным каналам связи. Пассажирам рекомендуется самостоятельно отслеживать актуальную информацию о статусе рейсов с использованием официальных источников. Данные по вылетам и прилетам доступны на онлайн-табло в терминале, а также на сайтах аэропорта и авиаперевозчиков. Кроме того, пассажиры могут подписаться на уведомления по конкретному рейсу через телеграм-бот аэропорта и внимательно следить за аудиообъявлениями в здании терминала.

В аэропорту также напомнили о необходимости соблюдения правил взаимного уважения в период ожидания. Пассажиров просят не занимать посадочные места личными вещами и багажом, а также уступать места пожилым людям, женщинам и пассажирам с детьми. Отмечается, что в терминале продолжает работать бесплатная комната матери и ребенка, а вблизи санитарных зон размещены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Администрация аэропорта призывает пассажиров сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальную информацию до полного снятия временных ограничений и восстановления регулярного режима работы.

Мария Удовик