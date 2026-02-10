Акции VK выросли на новостях о начале блокировки Telegram

Акции VK (MOEX: VKCO) (владеет мессенджером Max) резко выросли на новостях о планах Роскомнадзора (РКН) начать блокировку Telegram, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

По состоянию на 13:56 акции компании выросли на 3,26% — до 319,65 руб. за штуку. За час до этого они торговались на отметке 310,8 руб.

РБК со ссылкой на два источника сообщил, что Роскомнадзор планирует 10 февраля начать частичное ограничение работы Telegram.

13 августа прошлого года РКН заявлял о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Тогда в ведомстве поясняли, что эти мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами» для обмана россиян, а их владельцы игнорируют регуляторные требования.