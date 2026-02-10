РБК: Роскомнадзор начал замедлять Telegram

Роскомнадзор планирует сегодня начать частичное ограничение работы Telegram, сообщает РБК со ссылкой на два источника. Эти меры уже принимаются, сказал изданию третий источник. Собеседники РБК — два в профильных ведомствах, один — из IT-индустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

С 9 февраля российские пользователи Telegram жалуются на работу сервиса. За сутки, по данным Downdetector, поступило 11 тыс. сообщений. Пользователи жалуются на сбой оповещений (31%), мобильного приложения (26%), на общий сбой (22%), плохую работу сайта (15%).

13 августа 2025 года Роскомнадзор сообщил, что «частично ограничил» звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В ведомстве поясняли, что эти мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами» для обмана россиян, а их владельцы игнорируют регуляторные требования.