Главные новости за 7 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

В Ростове-на-Дону завершено стационарное лечение 42-летней женщины, пострадавшей в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Новороссийск в мае 2025 года. Пациентку выписали из городской больницы скорой медицинской помощи после длительного курса интенсивного лечения.

В Севастополе принято решение о запрете проведения концерта исполнителя и блогера Ивана Золо. Основанием для отмены мероприятия стали вопросы общественной безопасности и нравственные соображения.

На Кубани по итогам 2025 года сварщики стали одними из самых высокооплачиваемых специалистов в профессиональной сфере «Строительство, недвижимость». Их зарплата составила 164,5 тыс. руб. (+31,7 тыс. руб. к 2024 году).

В Краснодаре в ближайшие две недели будет проведен плановый отлов бездомных собак. Мероприятия запланированы на период с 9 по 20 февраля и охватят сразу несколько территорий кубанской столицы. Работы будут выполняться в микрорайонах Юбилейный, Гидростроителей и Комсомольский, а также в поселках Водники и Прогресс и в станице Старокорсунской.

В четверг, 12 февраля, в Краснодаре введут временные ограничения движения транспорта в центральной части города. Ограничения затронут несколько ключевых улиц и будут действовать в разное время в течение дня.

На территории Краснодарского края в ближайшие дни ожидается изменение погодных условий под влиянием теплого сектора циклона, формирующегося над акваторией Черного моря. Именно этот атмосферный процесс станет причиной повышения температуры воздуха, а также принесет облачную погоду с прояснениями и локальные осадки.