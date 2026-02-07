Пострадавшую при атаке БПЛА в Новороссийске выписали из больницы

В Ростове-на-Дону завершено стационарное лечение 42-летней женщины, пострадавшей в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Новороссийск в мае 2025 года. Пациентку выписали из городской больницы скорой медицинской помощи после длительного курса интенсивного лечения, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным ведомства, пострадавшая находилась на аппарате искусственной вентиляции легких более 190 суток. В настоящее время она дышит самостоятельно, находится в сознании и способна общаться с родственниками. Медики отмечают положительную динамику состояния пациентки, что позволило принять решение о завершении стационарного этапа лечения.

Сразу после происшествия медицинская помощь пострадавшей и членам ее семьи была оказана в лечебных учреждениях Новороссийска и Краснодара. В дальнейшем, с учетом тяжести состояния, женщину перевели в Ростов-на-Дону для продолжения лечения в специализированном медицинском учреждении.

В министерстве здравоохранения уточнили, что у пациентки была диагностирована тяжелейшая минно-взрывная комбинированная травма. Медики зафиксировали множественные переломы, а также ожоги, которые потребовали проведения хирургических вмешательств, включая пересадку кожных покровов. Лечение сопровождалось длительным пребыванием в реанимации и проведением комплекса интенсивной терапии.

После выписки женщина будет находиться под амбулаторным наблюдением. Впереди у нее — продолжительный курс реабилитации, направленный на восстановление утраченных функций и общее укрепление состояния здоровья.

Напомним, в ночь на 3 мая 2025 года Новороссийск подвергся атаке украинских беспилотников. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе семья из Ростова-на-Дону, прибывшая в город на майские праздники. По информации Минобороны России, в ту ночь средствами ПВО над Краснодарским краем были уничтожены 47 беспилотников, а также перехвачены ракеты и безэкипажные катера над Черным морем.

Мария Удовик