Улицы Красная и Гимназическая в Краснодаре частично перекроют 12 февраля

В четверг, 12 февраля, в Краснодаре введут временные ограничения движения транспорта в центральной части города. Меры связаны с проведением реконструкций эпизодов боев, приуроченных к годовщине освобождения кубанской столицы от немецко-фашистских захватчиков. Ограничения затронут несколько ключевых улиц и будут действовать в разное время в течение дня, сообщает пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале.

С 06:00 до 14:00 движение будет ограничено по улице Гимназической на участке от улицы Красноармейской до улицы Рашпилевской. Кроме того, с 10:00 до 14:00 временные ограничения введут на улице Красной — на отрезке от улицы имени Ленина до улицы имени Гоголя. В указанные часы автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршруты движения и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.

Ограничения связаны с проведением реконструкции одного из эпизодов боев за освобождение Краснодара. Мероприятия проходят в рамках празднования 83-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, которая будет отмечаться 12 февраля. Памятная дата традиционно сопровождается программой патриотических и культурно-просветительских событий.

В течение всего дня 12 февраля в разных районах города состоятся церемонии возложения цветов к памятникам военной истории и мемориалам. 11 и 12 февраля в скверах имени Льва Толстого и имени Георгия Жукова запланированы реконструкции эпизодов боев за освобождение Краснодара.

Городские службы призывают жителей и гостей Краснодара с пониманием отнестись к временным ограничениям и учитывать их при планировании поездок по центру города.

Мария Удовик