На Кубани ожидается кратковременное потепление перед возвратом холодов

На территории Краснодарского края в ближайшие дни ожидается изменение погодных условий под влиянием теплого сектора циклона, формирующегося над акваторией Черного моря. Как сообщили в центре погоды «Фобос», именно этот атмосферный процесс станет причиной повышения температуры воздуха, а также принесет облачную погоду с прояснениями и локальные осадки.

По информации центра, в субботу в регионе сохранится тенденция к потеплению. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, однако температурный фон продолжит расти. Аналогичную картину подтверждают данные Краснодарского краевого гидрометцентра. В дневные часы в Краснодаре воздух прогреется до +10 градусов. В воскресенье ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками: ночью температура составит от +3 до +5 градусов, днем — от +6 до +8 градусов.

При этом метеорологи обращают внимание на сохранение неблагоприятных погодных факторов. На 8 февраля в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируются ливни с грозами и усиление ветра с порывами до 20 м/с. На реках черноморского побережья — от Анапы до Магри — ожидается подъем уровней воды до неблагоприятных отметок и выше, что требует повышенного внимания со стороны экстренных служб и муниципальных властей.

Дополнительные риски сохраняются в горных районах. До 18:00 7 февраля в горах Краснодарского края на высотах свыше 1 тыс. м над уровнем моря сохраняется лавинная опасность. Синоптики рекомендуют учитывать данную информацию при планировании поездок и туристических маршрутов.

Начиная с понедельника погодная ситуация изменится: холодный фронт приведет к понижению температуры. В регион вновь вернутся осадки, а значения термометров опустятся до отрицательных отметок. Уже 9 февраля в Краснодаре ожидается около +2 градусов, при этом дождь будет переходить в мокрый снег. Во вторник температура снизится до 1 градуса, что может привести к образованию гололеда и осложнению дорожной обстановки.

Мария Удовик