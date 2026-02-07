Профессия сварщика стала одной из самых высокооплачиваемых на Кубани

На Кубани по итогам 2025 года сварщики стали одними из самых высокооплачиваемых специалистов в профессиональной сфере «Строительство, недвижимость». Их зарплата составила 164,5 тыс. руб. (+31,7 тыс. руб. к 2024 году). Такие данные «Ъ-Кубань» привели в пресс-службе филиала hh.ru на Юге.

Самыми высокооплачиваемыми специалистами на Кубани в сфере строительства и недвижимости по итогам прошлого года стали агенты по недвижимости. Их зарплата составила 360,9 тыс. руб. (+124,4 тыс. руб. к 2024 году). Среди других высокооплачиваемых специалистов в этой профсфере в 2025 году названы брокеры с зарплатой 251,9 тыс. (-50 тыс. руб.), главные инженеры проектов — 157,7 тыс. руб. (+18,4 тыс. руб.), руководители строительного проекта — 150 тыс. руб. (+12,4 тыс. руб.), приводят данные в пресс-службе онлайн-портала.

По итогам 2025 года, чаще всего в Краснодарском крае искали разнорабочих — 9,9 тыс. вакансий, электромонтажников — 6,9 тыс., агентов по недвижимости — 5,2 тыс., инженеров производственно-технического отдела ПТО — 4,7 тыс., слесарей — 4,6 тыс.

Агенты по недвижимости также оказались среди самых дефицитных профессий, по данным hh.индекса в декабре 2025 года — 1,7 активных резюме на вакансию (при норме от четырех до восьми). Также в дефиците оказались слесари/сантехники — 3, маляры/штукатуры — 3,2, электромонтажники — 3,6 активных резюме на вакансию.

В числе профицитных специалистов названы руководители проектов, дизайнеры/художники, руководители строительного проекта, брокеры, главные инженеры проекта, инженеры по эксплуатации (от 64,2 до 12,1 активных резюме на вакансию).

«2025 год открыл новые реалии рынка труда. Мы наблюдали эволюцию спроса и предложения. Особенно ярко это проявилось на примере востребованности навыков. Год подтвердил, что ключевым капиталом становится не просто занятость, а актуальность и релевантность знаний»,— прокомментировала «Ъ-Кубань» директор филиала hh.ru Юг и ЦФО Марина Качанова.

По оценкам собеседницы издания, спрос постепенно смещается в сторону специалистов, сочетающих цифровую грамотность с глубокими отраслевыми или профессиональными знаниями, а ценность прикладных, рабочих профессий еще больше укрепляется. Практические навыки и рабочие специальности не просто сохраняют востребованность, они демонстрируют устойчивость к различным переменам. Более того, в текущих условиях эти профессии переживают ренессанс, предлагая не только стабильность, но и конкурентоспособный, а зачастую и опережающий рост доходов, отметила госпожа Качанова.

Андрей Николаев