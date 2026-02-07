В Краснодаре объявили график отлова собак на февраль

В Краснодаре в ближайшие две недели будет проведен плановый отлов бездомных собак. Мероприятия запланированы на период с 9 по 20 февраля и охватят сразу несколько территорий кубанской столицы. Работы будут выполняться в микрорайонах Юбилейный, Гидростроителей и Комсомольский, а также в поселках Водники и Прогресс и в станице Старокорсунской, сообщает пресс-служба муниципального приюта для собак в своем Telegram-канале.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Отлов будет осуществляться специализированными службами в рамках действующей муниципальной программы по регулированию численности безнадзорных животных. В администрации и профильных службах подчеркивают, что мероприятия носят плановый характер и направлены на обеспечение санитарной и эпидемиологической безопасности, а также на снижение рисков для жителей города.

Владельцев домашних животных в период проведения работ призвали проявлять повышенное внимание к своим питомцам и не допускать их свободного выгула без присмотра. В муниципальном приюте отметили, что собаки, находящиеся на самовыгуле, могут быть ошибочно восприняты как бездомные, что создаст дополнительные сложности при проведении отлова.

Ранее сообщалось, что почти за десять месяцев 2025 года на территории Краснодара было отловлено порядка 850 бездомных собак. За этот период ветеринарными специалистами выполнено более 600 операций, включая стерилизацию и лечение животных. Часть собак после проведения необходимых процедур была возвращена прежним владельцам — всего около 170 животных, еще порядка 150 продолжают находиться в приюте.

Муниципальный приют для безнадзорных животных, расположенный в поселке Березовом, рассчитан на одновременное содержание до тысячи собак. По установленному регламенту животные находятся в приюте до 26 дней, что позволяет принимать в течение года до 10 тыс. особей.

Мария Удовик