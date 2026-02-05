Поэзия Ахматовой, «Несвятая Валентина» и Бузова на большом экране

На этих выходных в Новороссийске состоится ряд мероприятий, которыми жители города смогут скрасить свой досуг. На киноэкранах появится комедия с Ольгой Бузовой, а на сцене театра — спектакли для истинных любителей драмы. Подробнее в афише «Ъ-Новороссийск».

На что сходить в театр

6 февраля в 19:00 в городском дворце культуры Новороссийска пройдет драматический спектакль «Простить себя». Как сказано в аннотации, это ожившая поэзия Анны Ахматовой о русском начале, об испытаниях и выборе жизненного пути.

Стоимость билета — от 600 руб. (12+)

7 февраля в 19:00 в новороссийском городском театре состоится спектакль «Дом Бернарды Альбы» — история о всеобъемлющей и разрушительной материнской любви.

Стоимость билета — от 600 руб. (16+)

8 февраля в 12:00 в городском дворце культуры Новороссийска можно будет посетить детский спектакль «Теремок». Это сказка о дружбе и гостеприимстве с участием всеми известных героев — зайца, лисы, лягушки, волка и медведя.

Стоимость билета — 500 руб. (0+)

Какой концерт посетить

8 февраля в 18:00 на сцене городского театра Новороссийска выступит эстрадный певец Алексей Брянцев. Гости концерта смогут вживую услышать популярные песни исполнителя «Мне не хватает твоих глаз», «Как долго я тебя искал» и другие, в том числе — дуэтные хиты.

Стоимость билета — от 3500 руб. (12+)

Что посмотреть в кино

В прокат вышел мультфильм «Рыбка Унывака. Подводное приключение». Это история о неудачливом Мистере Рыбе, который отправляется на поиски чудо-рыбки Мерцашки, исполняющей желания. По пути Рыбка Унывака встречает и других обитателей подводного мира, являющихся настоящими мечтателями, но чудо-рыбка может исполнить только одно желание за много лет. Главного героя озвучивает Юрий Стоянов.

Стоимость билета — 300 руб. (6+)

Что бывает, когда у человека начинается аллергия на любовь, показывается в новом фильме «Несвятая Валентина» в главных ролях с Анастасией Красовской и Глебом Калюжным. Валентина обретает способность рушить чужие отношения и нуждается в выздоровлении от «любовной аллергии».

Стоимость билета — 300 руб. (12+)

Еще один новый фильм — «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой — вышел в кинотеатрах Новороссийска в прокат. В фильме певица сыграла саму себя, рассказывая о попытках построить отношения и собственный бизнес. На пути к любви Ольга сталкивается с препятствиями и обманом, узнает, что ее избранник оказывается настоящим аферистом.

Стоимость билета — 300 руб. (16+)

