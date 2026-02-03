Главные новости за 3 февраля: Ростов-на-Дону и область

Владельцы ростовского ГПЗ-10 стали фигурантами еще одного уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Их подозревают в хищении денежных средств государственного оборонного заказа через еще один семейный подшипниковый завод в Сергиевом Посаде.

В Ростове-на-Дону за сутки выпало более 40% месячной нормы осадков, что привело к образованию заторов на некоторых ключевых направлениях.

Южный окружной военный суд приговорил 29-летнего жителя города Токмак Дениса Шевченко к семи годам колонии за публичные призывы к террористической деятельности и распространение ложной информации о российских вооруженных силах в мессенджере Telegram.

Донской производитель сельхозтехники «Лилиани» ведет переговоры со Сбербанком и ФНС о заключении мирового соглашения на общую сумму 722,6 млн руб. после того, как кредиторы подали иски о банкротстве компании.

Телеканал СТС и анимационная студия «Мельница» подали иски к ростовской сети пекарен «Гриднев-хлеб», требуя в общей сумме 150 тыс. руб. компенсации за незаконное использование персонажей мультфильмов на своей продукции. Документы поступили в арбитражный суд 29 и 30 января.

Объем капиталовложений в пищевое производство Ростовской области снизился на 52% за 12 месяцев. Несмотря на значительное сокращение вложений, регион продолжает занимать ведущие позиции в ЮФО по привлечению инвесторов в отрасль. На долю области приходится 31,2% всех проектов округа.

В Аксае готовят мастер-план для нового микрорайона на 400 га. Семь проектов комплексной застройки территории у торгового центра «Мега» в Аксае предусматривают строительство жилья для 200 тыс. человек, что увеличит население города в четыре раза.