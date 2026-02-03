На Дону жителя Запорожской области осудили за призыв к терроризму

Южный окружной военный суд приговорил 29-летнего жителя г. Токмак Дениса Шевченко к семи годам колонии за публичные призывы к террористической деятельности и распространение ложной информации о российских вооруженных силах в мессенджере Telegram. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, оперативно-розыскные мероприятия показали, что гражданин России неоднократно публиковал в иностранном мессенджере комментарии, унижающие достоинство группы лиц по признакам национальности и происхождения. Записи свидетельствовали о негативном отношении к россиянам и стране в целом.

Кроме того, Шевченко распространил недостоверные сведения, порочащие вооруженные силы РФ.

Суд признал жителя Запорожской области виновным по ч. 2 ст. 205.2 и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Валентина Любашенко