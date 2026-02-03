Донской «Лилиани» договаривается с кредиторами о соглашении на 722 млн рублей

Донской производитель сельхозтехники «Лилиани» ведет переговоры со Сбербанком и ФНС о заключении мирового соглашения на общую сумму 722,6 млн руб. после того, как кредиторы подали иски о банкротстве компании. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на материалы Арбитражного суда и директора предприятия Армена Налбандяна.

Согласно опубликованной информации, крупнейший кредитор компании Сбербанк обратился в арбитражный суд с требованиями на 605,6 млн руб., а Федеральная налоговая служба — на 117 млн руб. По данным картотеки арбитражных дел, суд до начала марта отложил слушание, предоставив сторонам время для урегулирования спора.

«Переговоры с кредиторами находятся в активной фазе. Мы ведем диалог как с ФНС, так и с нашим крупнейшим кредитором Сбербанком»,— заявил основатель и директор «Лилиани» Армен Налбандян. Он добавил, что цель переговоров — «подтвердить способность и готовность компании выйти из кризиса и согласовать параметры мирового соглашения».

По словам господина Налбандяна, к кризису привел рост ключевой ставки в 2024 году, который обрушил рынок сельхозтехники. Ситуацию усугубило то, что компания находилась на стадии развития и вела строительство нового импортозамещающего производства на заемные средства.

Текущая загрузка производственных мощностей «Лилиани» составляет 35-40%. В компании работает более 200 человек, при этом пришлось провести оптимизацию штата. Однако ключевая команда и компетенции полностью сохранены.

Основатель компании рассчитывает выйти из кризиса, поскольку техника «Лилиани» сфокусирована на экономии и снижении затрат, что востребовано сельхозпроизводителями в условиях низких мировых цен и сокращения господдержки.

Валентина Любашенко