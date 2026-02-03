Инвестиции в пищевое производство Дона снизились вдвое за год

Объем капиталовложений в пищевое производство Ростовской области снизился на 52% за 12 месяцев. Об этом сообщает издание «Ведомости Юг».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Несмотря на значительное сокращение вложений, регион продолжает занимать ведущие позиции в ЮФО по привлечению инвесторов в данную отрасль. На долю области приходится 31,2% всех проектов округа.

В 2024 году предприниматели юга России преимущественно направляли средства в молочные производства — эта сфера получила 20,1% от общего объема инвестиционных проектов в пищевой отрасли. Второе место заняла мясопереработка с показателем 14,8%.

Валентина Любашенко