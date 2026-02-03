Владельцы ростовского «10 ГПЗ» стали фигурантами еще одного уголовного дела

В Ростовской области уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) возбудили в отношении собственников ростовского подшипникового завода «10 ГПЗ» и бывшего замглавы Росстандарта. По данным пресс-службы ФСБ России, новое дело возбудили по факту хищения денежных средств государственного оборонного заказа через еще один семейный подшипниковый завод в Сергиеве-Посаде.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, Роман Кулешова, Людмила Кулешова и Алексей Кулешов, замглавы Росстандарта, и их близкие родственники в 2020 году приобрели подшипниковое предприятие оборонного промышленного комплекса ООО «ГПЗ 2 Тверь», а затем сдали в аренду производственные мощности тверского завода сергиево-посадскому ОАО «ОК-Лоза».

При этом все оборонные контракты были перезаключены с ОАО «ОК-Лоза» по уже кратно завышенным ценам. Несмотря на изменения юридического лица, военные подшипники продолжили производиться на мощностях завода в Твери. Общий ущерб только по одному из нескольких десятков заказчиков «ОК-Лоза» оценили в 400 млн руб.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о крупном хищении средств гособоронзаказа. Фигурантами стали гендиректор ростовского ООО «Десятый подшипниковый завод» Александр Дьяченко, собственники предприятия Роман Волков и Людмила Кулешова, бывший заместитель руководителя Росстандарта России Алексей Кулешов (двоюродный брат Романа Волкова и сын Людмилы Кулешовой), экс-директор по экономике и финансам Николай Борисов, начальник планово-экономического отдела Феликс Захарцов, а также бывший начальник 547-го военного представительства Минобороны России Андрей Сухомлин. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Константин Соловьев